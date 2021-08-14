Траньков не увидел проблем в участии трансгендеров в соревнованиях фигуристов

Участие трансгендеров в международных соревнованиях по фигурному катанию не повлияет на спортивные результаты, сообщил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

В пятницу Международный союз конькобежцев представил правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию. Если пол сменила женщина, выступать с мужчинами ей можно без ограничений, а вот мужчинам перейти в женский спорт после смены пола разрешается только при общем уровне тестостерона ниже 5 нмоль/л в течение года перед первым соревнованием, передает ТАСС.

Траньков сказал, что не знает «трансгендерных спортсменов» в фигурном катании. По его мнению, «если кто-то будет участвовать, ничего страшного не случится». Он указал, что на Олимпиаде в Токио «трансгендер выступал в соревнованиях по штанге, никакого преимущества ему это не дало». К решению Международного союза конькобежцев он относится «спокойно», у него «нет ни радости, ни возмущения по этому поводу». По словам Транькова, «это как бы природа», он полагает, что решение союза не сможет на нее «повлиять».

Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес.