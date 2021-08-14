Министерство внутренней безопасности США назвало приоритетную угрозу

Потенциальное восстановление ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, может использоваться экстремистами в качестве «оправдания нападений», заявило министерство внутренней безопасности США.

МВБ заявило, что «за оставшееся время 2021 года расово или этнически мотивированные и склонные к насилию экстремисты, а также антиправительственные экстремисты останутся приоритетной национальной угрозой» для страны. Ведомство отметило несколько заговоров экстремистов – судя по всему, речь идет о тех, что уже объявлены раскрытыми, передает РИА «Новости».