 

Министерство внутренней безопасности США назвало приоритетную угрозу

14.08.2021, 5:28, Новости дня
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Потенциальное восстановление ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, может использоваться экстремистами в качестве «оправдания нападений», заявило министерство внутренней безопасности США.

МВБ заявило, что «за оставшееся время 2021 года расово или этнически мотивированные и склонные к насилию экстремисты, а также антиправительственные экстремисты останутся приоритетной национальной угрозой» для страны. Ведомство отметило несколько заговоров экстремистов – судя по всему, речь идет о тех, что уже объявлены раскрытыми, передает РИА «Новости».



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