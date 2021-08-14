 

Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей

14.08.2021, 4:56, Новости дня
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Boeing вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности в двигателях.

«Сегодня Boeing сообщил НАСА, что компания отсоединит корабль CST-100 Starliner от ракеты Atlas V и вернет его на предприятие… для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг», – говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».

Напомним, о том, что старт корабля, который должен был состояться 30 июля, перенесен НАСА объявило за день до планируемого запуска. При этом перенос объяснялся тем, что экипаж МКС должен разобраться с прилетевшим модулем «Наука». Однако позднее запуск Starliner перенесли повторно, но уже по техническим причинам.

Руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монтанблано заявил, что новая попытка запуска к МКС может состояться не ранее второй половины октября: «Мы исчерпали возможность решения проблем на вертикальной сборной установке, оставаться там нет причины, нужно вернуть корабль на завод и дать возможность продвигаться миссии Lucy к Троянским астероидам, а для этой миссии окно запуска – 16 октября, так что эта миссия явно будет после Lucy».

Это уже не первые проблемы корабля от Boeing. В ходе первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing разобраться с неполадками корабля Starliner.



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