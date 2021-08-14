США начали подготовку полной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле

Центральное командование вооруженных сил США считает неизбежной полную эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле, сообщают СМИ.

Источники Politico заявили, что Пентагон уже готовит соответствующий план. Издание смогло ознакомиться со служебной запиской для сотрудников посольства, в которой им велели приступить к уничтожению важной документации и оборудования, передает ТАСС.

Кроме того, им велено избавиться от «предметов с логотипом посольства или ведомств» США с «изображением американского флага или же предметов, которые могут быть использованы не должным образом в пропагандистских целях». Все вещи, которые попадают под описание, необходимо «сжигать или утилизировать иным образом».

Национальное общественное радио США также сообщало, что персонал обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры. Отмечалось, что в дипмиссии работает много афганцев, неизвестно, будут ли они эвакуированы.

Напомним, Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан. США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».