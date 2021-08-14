 

Мнение: Афганистан. Последние дни режима

14.08.2021, 4:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После взятия Кандагара и Герата под контроль Талибана счет начинает идти уже на дни. Провинции буквально отпадают от Кабула, и лишь проблемы с численностью не позволяют талибам полноценно использовать возникший крах режима.

Вполне возможно, что никакой обороны Кабула в складывающейся ситуации правительству организовать не удастся — моральный дух рухнул, и военные, и чиновники озабочены только спасением семей и себя.

В Кабул начали прибывать американские военные для обеспечения эвакуации. Других задач перед ними не ставят. В случае, если Талибан решит входить в Кабул, скорее всего, он даст возможность провести эвакуацию, не входя в столкновения с американцами, но и не давая ее затягивать.

При этом руководитель политбюро Талибана Наим особо подчеркнул готовность вести диалог с Турцией, но на условиях ухода всех иностранных сил из Кабула и в частности, аэропорта. Именно аэропорт пока заявлен как зона контроля турецких военных.

Сообщается о том, что в ближайшее время президент Афганистана Гани может выступить с заявлением, после которого он может покинуть страну. Если так — то речь идет уже даже не о днях существования нынешнего кабульского режима, а о часах. Вряд ли можно будет рассчитывать на организованное сопротивление, если Гани бежит. В городе по сообщениям крайне нервная и диаметрально противоположная по настроениям обстановка — от паники до празднования.

ПС. Сообщают следующее: «…местные источники: Талибан отпустил всех пленных чиновников и отправил их на самолёте из Герата в Кабул. Исмаил Хан (руководитель сопротивления Герата) был отправлен с посланием к кабульскому режиму, чтобы те сдали Кабул без боя…»

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / В Ростов, по делу, срочно!

12.05 / СМИ: В Казани стреляли из того же оружия, что и в Керчи

27.07 / Илон Маск ответил на угрозы обещавшего отрезать ему гениталии Джонни Деппа

25.06 / Мнение: Протасевич переведен под домашний арест

01.03 / Дана Борисова назвала возможные причины смерти экс-солистки Little Big

17.12 / Скандалы: Прокурорская закваска

04.09 / Анастасия Шубская показала, как ее двухлетний сын ловко обращается с клюшкой и шайбой

30.06 / 70-80% трансплантаций костного мозга в РФ осуществляется от национальных доноров

26.06 / Татьяна Овсиенко хочет взять из детдома девочку

17.07 / Что читает Путин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика