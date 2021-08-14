Апельсины снижают риск потери зрения к старости на 60%

В цитрусовых содержатся особые вещества, которые помогают держать в постоянном тонусе глазные мышцы, напоминают диетологи. По мнению ученых, всего один апельсин в день в рационе человека поможет сохранить остроту зрения до глубокой старости.

Исследования данного вопроса проводили в Соединенных Штатах в течение многих лет. Фокус-группа состояла из двух тысяч человек. Ученые подсчитали, что регулярное употребление цитрусовых снижает риск потери зрения с возрастом примерно на 60%.

Кстати, сегодня фрукты, в том числе и цитрусовые, становятся сырьем для изготовления множества лекарственных препаратов. В апельсинах содержатся антиоксиданты, витамин С и другие компоненты, помогающие поддержать здоровье организма.