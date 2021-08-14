Мнение: Идракневраг?!

Группа отечественных юмористов (знаю из них примерно четверть, в основном по КВН, так как всякие "камеди" не смотрю) записала открытое послание в защиту посаженного на 10 суток за шутку про русских и фекалии комика Мирзализаде.

Улыбает незамутненность тезиса, что за шутку нельзя сажать и это адский прецедент. На деле, за "шутки" в ВК в виде различных мемов уже есть несколько посадок, причем не на 10 суток. И за шутки с портретами Гитлера и Власова на День Победы, тоже есть приговоры. Видимо, пока кого-то из этой тусовки кого-то не затронули, было все ок. И как верно кто-то пошутил в комментариях под роликом, где была цеховая солидарность, когда "Мэдиссон" попал в переплет с старой шуткой про Коран, за которую он получил не 10 суток, а 1,5 года условно (судимость потом сняли).

Да и помнится была какая-то история с шутками юмористов про ингушей или дагестанцев, за которую они потом сами извинялись, так как там возник риск встретиться с гостями из солнечных республик в неформальной обстановке, а не с скучающим полицейским в отделении.

Так что весь пафос юмористов насчет "адского прецедента" выглядит слегка фальшиво. Государство уже не первый год присматривается к шутникам. Собственно, тот же Хованский дошутился про "Норд-Ост" и ему там отнюдь не 10 суток светит.

Собственно, вся история с 10-ю сутками это не про то, чтобы "упрятать юмориста в ГУЛАГ", а про то, чтобы на его примере показать остальным, что берега терять не следует. Этого дела легко могло и не быть, но государство по всей видимости считает нужным послать в общество такой вот сигнал. В целом же, сильно сомневаюсь, что данная история как-то серьезно повлияет на "развитие юмора в России". Опять же, в силу того, что эта далеко не первая история такого рода, многие из которых просто позабылись и некоторым кажется, что все это как в первый раз.

Ну а так, на первом канале незлобно так шутят про чурок и ничего.

Да и фекальные шутки про Россию были. Но там почему то никто не бежал требовать кого-то посадить.

Видимо есть некая тонкая грань, даже в сортирных шутках…

В целом, персонально этого деятеля врагом не считаю, скорее автором несмешных сортирных "шуток". Знаю и тех, кто на это сагрился. Так что, "я не поддамся на провокацию, а вас я не сдерживаю".

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