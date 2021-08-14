 

Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников

14.08.2021, 3:09, Новости дня
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям».

«Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо», –  цитирует РИА «Новости» Кузнецову.

По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций».

«Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться», – добавила она.

Ранее ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов – Минобрнауки выпустит соответствующие рекомендации.

Минпросвещения запланировало начать учебный год в очном формате и дало учителям рекомендации по вакцинации.



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