Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем в истории мира

Июль 2021 года стал месяцем с самой высокой общемировой температурой за все время метеонаблюдений с 1880 года, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

«Климатически июль – самый теплый месяц в году. Поскольку июль 2021 года стал самым теплым июлем за всю историю наблюдений, по крайней мере номинально, это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете», – цитирует сообщение NOAA РИА «Новости».

В этом месяце также зарегистрировали значительно более высокую температуру в некоторых частях Северной Америки, Европы, на севере и юге Южной Америки, Северной Африки, южной части Азии, Океании.

Совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 года в среднем примерно на градус выше показателей, регистрировавшихся в прошлом веке.

В 2020 году ученые из норвежского Полярного института предупреждали, что уже через 20 лет в Арктике в летнее время года не будет льдов.