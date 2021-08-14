 

Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем в истории мира

14.08.2021, 3:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Июль 2021 года стал месяцем с самой высокой общемировой температурой за все время метеонаблюдений с 1880 года, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

«Климатически июль – самый теплый месяц в году. Поскольку июль 2021 года стал самым теплым июлем за всю историю наблюдений, по крайней мере номинально, это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете», – цитирует сообщение NOAA РИА «Новости».

В этом месяце также зарегистрировали значительно более высокую температуру в некоторых частях Северной Америки, Европы, на севере и юге Южной Америки, Северной Африки, южной части Азии, Океании.

Совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 года в среднем примерно на градус выше показателей, регистрировавшихся в прошлом веке.

В 2020 году ученые из норвежского Полярного института предупреждали, что уже через 20 лет в Арктике в летнее время года не будет льдов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека

28.04 / Бутусов: В Крым перебросили одно из лучших российских соединений – 56-ю бригаду. Россия готовится к новому витку напряженности

25.06 / В Израиле вернули масочный режим из-за вспышки COVID-19. Распространение болезни связывают с “индийским” штаммом

29.11 / Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство физика-ядерщика Фахризаде

21.07 / Стало известно новое место работы уволившегося с Первого канала Шепелева

31.01 / Кремль выразил сожаление, что Европа «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Россией

04.05 / SpaceX поздравила с 4 мая фотографией Малыша Йоды в космическом корабле

01.10 / Затраты на возобновление запусков с «Морского старта» оценили в 29 млрд рублей

19.11 / МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО США против России

16.07 / Грузия начала обучать украинских специалистов береговой охраны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика