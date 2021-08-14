Детей вывезли из подтопленных детских лагерей в Краснодарском крае

Из подтопленных лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» вывезли почти 1 тыс. детей, сообщил главк МЧС по Краснодарскому краю.

«Несмотря на отсутствие критических значений последствий паводка, принято решение об эвакуации детей для недопущения угрозы их жизни и здоровью», – приводит ТАСС текст сообщения.

При этом в МЧС уточнили, что в «Северянке» подтопило территорию, а не корпуса. В лагере находились 330 человек. Еще 332 ребенка были в «Огоньке», 225 детей – в лагере «Лебяжий Берег», 45 детей эвакуированы из «Ровесника». всего вывезли 932 ребенка. 500 из них «размещены в детских здравницах и гостиницах, не затронутых паводком», остальные – в «оборудованных для этого социальных объектах». Дети обеспечены «горячим питанием и всем необходимым».

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