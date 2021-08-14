Ученика застрелили в школе в США

В результате стрельбы в средней школе имени Вашингтона в Альбукерке (Нью-Мексико, США) убит ученик, сообщил замглавы местной полиции Кайл Хартсок.

По его словам, «имел место отдельный инцидент со стрельбой между двумя учениками-мальчиками». Как отметил Хартсок, «один из них стрелял в другого». Стрелявший ученик, которому 13 лет, «находится под стражей», передает РИА «Новости».

Напомним, стрельба в школах США – не редкость. Так, в апреле один ученик застрелил другого в школе в Ноксвилле. А в марте ученик школы в городе Ньюэйго принес в учебное заведение самодельное взрывное устройство и случайно привел его в действие, в результате пострадали шесть человек.