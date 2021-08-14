 

Ученика застрелили в школе в США

14.08.2021, 2:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате стрельбы в средней школе имени Вашингтона в Альбукерке (Нью-Мексико, США) убит ученик, сообщил замглавы местной полиции Кайл Хартсок.

По его словам, «имел место отдельный инцидент со стрельбой между двумя учениками-мальчиками». Как отметил Хартсок, «один из них стрелял в другого». Стрелявший ученик, которому 13 лет, «находится под стражей», передает РИА «Новости».

Напомним, стрельба в школах США – не редкость. Так, в апреле один ученик застрелил другого в школе в Ноксвилле. А в марте ученик школы в городе Ньюэйго принес в учебное заведение самодельное взрывное устройство и случайно привел его в действие, в результате пострадали шесть человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.02 / Советник Трампа рассказал, как экс-президент CША живет без соцсетей

29.11 / Британские ученые рассказали, насколько можно доверять воспоминаниям пожилых людей

04.10 / В Ереване опровергли заявление Баку об обстреле Мингячевира

17.02 / ВОЗ констатировала снижение смертности от коронавируса в мире

29.09 / Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника в Карабахе

03.08 / Ученые рассказали о вреде микропластика для организма человека

02.05 / За сутки в Украине выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19

04.02 / Московская биржа открылась ростом

12.04 / Hill – Эрдоган призвал положить конец «тревожной эскалации» на границе между Россией и Украиной

17.06 / Суд в Харькове признал недействительным распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Жукова в Харькове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика