 

Ученые назвали реальные размеры Большого мусорного пятна

14.08.2021, 2:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам ученых, площадь Большого мусорного пятна в северной части Тихого океана уже сопоставима с территорией России. Речь идет о большой концентрации мусора, в основном, пластика, плавающего в водах между Японией и Северной Америкой.

Это так называемое Большое мусорное пятно заключено между несколькими холодными и теплыми океаническими течениями. Движущая вода будто закручивает огромные массы скопившегося мусора, заставляя его концентрироваться в центре.

Вскоре из всего этого смогут образоваться новые участки суши, говорят специалисты. Если в будущем так возникнет новый континент, это никого не удивит, уточняют они. Напомним, что мусор в океан попадает из рек, в которые на континентах сбрасывают отходы, в основном, в слаборазвитых странах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / ЗАЗ будет собирать автомобили Renault в Украине из российских машинокомплектов

16.07 / Белый дом не исключил введения запрета на въезд китайских коммунистов в США

06.07 / Найдены обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

09.01 / Врач назвал необычный способ укрепления иммунитета

24.04 / В РФ стартуют продажи фитнес-браслета Huawei Band 6

28.01 / В Полтаве пенсионерка 20 лет собирала свалку выше собственного дома

17.10 / Компания Infiniti выпустила обновленную версию кроссовера QX50

20.08 / Пресс-секретарь Алексея Навального – Политик в реанимации после отравления

28.08 / Трамп объявит о покупке 150 миллионов экспресс-тестов на COVID-19

20.08 / После убийства криминального авторитета Лоту Гули Уралу предрекли «воровской передел»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика