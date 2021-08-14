Ученые назвали реальные размеры Большого мусорного пятна

По словам ученых, площадь Большого мусорного пятна в северной части Тихого океана уже сопоставима с территорией России. Речь идет о большой концентрации мусора, в основном, пластика, плавающего в водах между Японией и Северной Америкой.

Это так называемое Большое мусорное пятно заключено между несколькими холодными и теплыми океаническими течениями. Движущая вода будто закручивает огромные массы скопившегося мусора, заставляя его концентрироваться в центре.

Вскоре из всего этого смогут образоваться новые участки суши, говорят специалисты. Если в будущем так возникнет новый континент, это никого не удивит, уточняют они. Напомним, что мусор в океан попадает из рек, в которые на континентах сбрасывают отходы, в основном, в слаборазвитых странах.