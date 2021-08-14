 

Оказалось, что мамонты мигрировали на большие расстояния

14.08.2021, 2:48, Новости дня
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Ученые произвели изотопный анализ бивней найденных на Аляске останков мамонта, жившего на Земле более 17 тысяч лет назад. Полученные данные позволяют утверждать, что животное мигрировало на огромные расстояния.

Как минимум, на протяжении своей жизни мамонт сменил четыре ареала обитания, говорят эксперты. А животное, по мнению исследователей, прожило всего 28 лет. В основном, мамонт двигался с севера на юг.

Представители науки полагают, что мамонты как отдельный вид сформировались в Сибири. Это было примерно 450 тысяч лет назад. Но со временем они расселились практически по всей Евразии, а также сумели дойти до Северной Америки. Это стало возможным, благодаря склонности мамонтов к путешествиям.



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