Латвия заняла исходные позиции

Рига посмотрела на Литву и решила бороться с миграционным кризисом максимально жестко.

Миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев из стран Африки и Ближнего Востока с территории Беларуси, разрастается: вслед за Литвой 10 августа чрезвычайную ситуацию объявила Латвия в четырех приграничных районах. Согласно постановлению МВД, режим ЧС будет действовать до 10 ноября. У полиции и вооруженных сил беспрецедентные права: им разрешено применять физическую силу в отношении нелегальных мигрантов.

Во вторник утром начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс сообщил, что минувшей ночью задержали 65 человек, незаконно пересекших границу. Всего же с начала года задержали около 350 нелегальных мигрантов — это не так уж много по сравнению с соседней Литвой, где за тот же период было зафиксировано более 4000 случаев незаконного пересечения границы. В основном приезжают молодые мужчины и женщины с детьми — некоторые, говорят в пограничной охране, прибывают организованными группами и даже не знают, что оказались в Латвии, считают, что это Германия.

Так что решение о режиме чрезвычайной ситуации во многом принято с оглядкой на Литву — и с пониманием, что разместить несколько тысяч человек будет очень сложно.

Возможности существующего центра по размещению беженцев уже исчерпаны, мест почти не осталось.

Группа нелегальных мигрантов задержанных в Ворзове, Латвия, 11 августа 2021 года. Фото: ЕРА

Режим чрезвычайной ситуации прежде всего позволяет усилить охрану границ — теперь вместе с пограничниками их будут патрулировать сотрудники госполиции и Национальные вооруженные силы. Их задача — не пускать: они будут иметь право отдать приказ человеку, незаконно пересекшему границу, вернуться в страну, из которой он прибыл, то есть в Беларусь.

В случае неповиновения, сказано в постановлении, они смогут применить «физические силы и специальные средства», какие именно — не уточняется.

Кроме того, на время ЧС на тех территориях, где она объявлена (то есть граничащих с Беларусью), запрещено принимать прошения о предоставлении убежища.

«Таким решением мы фактически закрываем границу между Латвией и Беларусью, — пояснил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. — Если кто-то попытается пересечь ее нелегально, то этого человека любезно, но в обязательном порядке вернут на территорию, с которой он прибыл».

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: ЕРА

Жесткость решения министр внутренних дел Мария Голубева объяснила тем, что идет «гибридная война», объявленная Беларусью.

Тех, кто все-таки оказался на территории Латвии, государство обеспечит жильем. Правда, очень условным и временным: речь идет о палаточных городках, как в Литве, они будут создаваться в приграничных районах. Кроме того, предполагается, что полиция и армия будут обеспечивать живущих там мигрантов едой и медикаментами.

Мария Епифанова, «Новая газета»

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