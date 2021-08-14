Ребенка с тяжелой формой коронавируса отправили из Карелии в Петербург

В Карелии несколько детей заболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, сообщил глава регионального министерства здравоохранения Михаил Охлопков.

«До недавнего времени в Карелии тяжелых случаев коронавируса среди детей не было. С начала пандемии ковидом были инфицированы более пяти с половиной тысяч детей, начиная с малышей месячного возраста. Большинство детей лечились дома, но часть из них попали в стационар», – написал Охлопков во «ВКонтакте».

Он пояснил, что из восьми детей, поступивших в Республиканскую инфекционную больницу в последнее время, два ребенка переносят его в тяжелой форме. Все дети были инфицированы в семейном кругу.

«Одного ребенка со значительным поражением легких мы направили в Петербург – не из-за слабости карельской медицины, а из-за требований протоколов, стандартов и алгоритмов лечения больных детей. Когда надо спасать ребенка – не до амбиций», – заключил министр.