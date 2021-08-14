 

Ребенка с тяжелой формой коронавируса отправили из Карелии в Петербург

14.08.2021, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Карелии несколько детей заболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, сообщил глава регионального министерства здравоохранения Михаил Охлопков.

«До недавнего времени в Карелии тяжелых случаев коронавируса среди детей не было. С начала пандемии ковидом были инфицированы более пяти с половиной тысяч детей, начиная с малышей месячного возраста. Большинство детей лечились дома, но часть из них попали в стационар», – написал Охлопков во «ВКонтакте».

Он пояснил, что из восьми детей, поступивших в Республиканскую инфекционную больницу в последнее время, два ребенка переносят его в тяжелой форме. Все дети были инфицированы в семейном кругу.

«Одного ребенка со значительным поражением легких мы направили в Петербург – не из-за слабости карельской медицины, а из-за требований протоколов, стандартов и алгоритмов лечения больных детей. Когда надо спасать ребенка – не до амбиций», – заключил министр.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.01 / У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1

20.06 / В Париже погибла женщина, которую сбил электросамокат. Полиция разыскивает виновных в этом

09.11 / “Они такие одинаковые”, “Какие красивые девочки”. Меладзе представил новый состав “ВИА Гры”

08.09 / Врачам могут разрешить лечить пациентов без согласия

02.07 / Путин назвал Макрону условие для возвращения к диалогу с ЕС

26.08 / Путин поручил создать комиссию Совбеза по нацинтересам в Арктике

21.07 / В Украине вакцинироваться от COVID-19 могут иностранцы и беженцы – Минздрав

09.03 / Мендель о своих доходах: Мне удалось закрыть ипотеку. Взяла в кредит недорогую машину

26.10 / Американские СМИ рассказали об уникальном супероружии России

25.09 / Депутат предложил байкерам ходить в бар пешком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика