 

Новая попытка запуска корабля Starliner к МКС состоится осенью

14.08.2021, 1:53, Новости дня
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Новая попытка запуска корабля Starliner к МКС может состояться не раньше второй половины октября, сообщил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монтанблано.

«Да, это точно будет после миссии Lucy, причина в том, что мы исчерпали возможность решения проблем на вертикальной сборной установке, оставаться там нет причины, нужно вернуть корабль (Starliner) на завод и дать возможность продвигаться миссии Lucy к Троянским астероидам, а для этой миссии окно запуска – 16 октября, так что эта миссия явно будет после Lucy», – сообщил Монтанблано, передает РИА «Новости».

Кроме того, вице-президент Boeing по коммерческим пилотируемым полетам Джон Воллмер подчеркнул, что несмотря на все старания, полет корабля Starliner к МКС в августе не состоится.

Отмечается, госкорпорация Роскосмос направила НАСА письменное предложение о готовности помочь в устранении неисправностей в космическом корабле Starliner.

«Направлено соответствующее письмо за подписью заместителя генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева», – сказали в пресс-службе госкорпорации.

Ранее компания Boeing сообщила НАСА, что вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности в двигателях.

Напомним, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing разобраться с неполадками корабля Starliner.



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