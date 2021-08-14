 

США начали переброску дополнительных военных в Кабул

14.08.2021, 1:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан, сообщило американское военное ведомство.

Войска перебросят в Кабул, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

Ранее сообщалось, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».

Дания в пятницу объявила об эвакуации персонала своего посольства в Кабуле и временном закрытии диппредставительства.

В ФРГ решили сократить штат своего посольства в афганской столице «до абсолютного минимума», Норвегия же сообщила, что закроет посольство на неопределенный срок.

Напомним, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Парламент должен принять около 60 законопроектов чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО – Стефанчук

22.09 / Греф ответил на вопрос о вводе Сбербанком нового вида комиссии

04.03 / Россия начала проектирование миссии на Венеру

01.07 / Коронавирус смешал планы Нетаньяху по аннексии Западного берега

18.11 / В Госдуму внесли законопроект о введении понятия кандидата-иноагента

13.11 / Лукашенко: Для Белоруссии ни в экономике, ни в политике нет альтернативы России

25.01 / Украина обжаловала полномочия делегации России в ПАСЕ

11.08 / Военные и полиция Боливии приступили к защите ключевых объектов в стране

07.10 / Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха

01.11 / “Я его не трогаю, ему, наверное, скучно”. Жириновский отреагировал на требование Кадырова извиниться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика