 

США начали переброску дополнительных военных в Кабул

14.08.2021, 1:50, Новости дня
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Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан, сообщило американское военное ведомство.

Войска перебросят в Кабул, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

Ранее сообщалось, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».

Дания в пятницу объявила об эвакуации персонала своего посольства в Кабуле и временном закрытии диппредставительства.

В ФРГ решили сократить штат своего посольства в афганской столице «до абсолютного минимума», Норвегия же сообщила, что закроет посольство на неопределенный срок.

Напомним, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.



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