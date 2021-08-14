 

90% геймеров не прекращают играть на смартфонах, даже когда у них появляются дети

14.08.2021, 1:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Аналитики компании Tapjoy провели исследование на территории США с целью установить, насколько взросление влияет на привычку играть в видеоигры. Эксперты были удивлены, что в 90% случаев люди не прекращают играть на смартфонах, даже когда у них появляются дети.

Причем, 70% респондентов ответили, что проводят за играми по несколько часов каждый лень. А 79% утверждают, что игра на смартфоне – это их самое любимое хобби. 83% сказали, что во время пандемии стали играть больше.

Почти половина опрошенных хотели бы, чтобы во время игры можно было хотя бы немного заработать. Похоже, эти мечты понемногу начинают сбываться. Монетизацию сегодня предлагает все больше разработчиков видеоигр.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Парламент Великобритании бьёт тревогу — в домах престарелых незаконно отказывают в реанимации

17.01 / Пентагон перебросит на инаугурацию Байдена 25 тысяч нацгвардейцев

27.04 / Платежный сервис Samsung Pay Mini появится на новых устройствах

03.06 / “Ах, он снова как Робби из 90-х”. Робби Уильямса побрили налысо в прямом эфире. Видео

11.05 / В Украине за сутки подтвердили наименьшее за три месяца число новых случаев COVID-19

20.02 / Компания Apple приглашает специалистов для разработки связи в формате 6G

31.12 / Стало известно, когда РФ впервые отправит космонавтов на облет Луны

16.04 / Зеленский: Считаю, что именно сейчас Макрон может сделать искусственное дыхание нормандскому формату

29.08 / На Украине случайно нашли монеты Киевской Руси

12.06 / УЕФА опроверг заявление Киева о разрешении сохранить надпись «Героям слава!» на футболках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика