Роднина из-за пробы Полянского напомнила про наказания за допинг

Олимпийские чемпионки, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Светлана Журова прокомментировали ситуацию с положительным допинг-тестом российского триатлониста Игоря Полянского.

«Казалось бы, все уже объяснили, но если у человека нет мозгов, уважения к тому, чем он занимается, к стране… У нас есть статья, которая наказывает людей за принятие допинга. Может, мы когда-нибудь начнем уже ею пользоваться?» – приводит слова Родниной «Чемпионат».

Она указала, что статья «за употребление и склонение к допингу» появилась в 2016 году, но «ни одного человека не привлекли». Роднина заявила: «Может, в конце концов, начнем жить по закону и правилам?». Она не исключила новых санкций против РФ из-за этого инцидента.

Журова отметила, что «удар по имиджу был бы большего масштаба», займи Полянский «призовое место на Олимпиаде», но «все равно это случай недопустимый, крайне возмутительный». «Я не очень понимаю, зачем спортсмену, занимающему 43-е место, так подставлять страну», – приводит ее слова Sport24.

Как сообщила Журова, «когда человек идет на такие вещи – это абсолютная безалаберность». Она не исключила, что «это самоуправство – сам захотел, сам сделал». Журова сказала, что «часто тот, кто принимает решение использовать допинг, занимается по индивидуальной программе, а не в сборной».

По ее мнению, «верх глупости и безответственности – делать такие вещи перед Олимпиадой». Журова отметила, что «привести аргументы, что ЭПО он получил случайно, невозможно». Она считает, что «наказание должно быть по всей строгости, как и для всех». «Только могу удивиться, что еще есть спортсмены и тренеры, которые ничего не поняли», – сказала она.

Журова считает, что необходимо «еще раз со всеми сборными очень жестко поговорить, особенно с теми, кто на индивидуальной подготовке, чтобы потом не обижались». «Когда люди берут подготовку на себя, занимаются сами, только они решают, что принимать и как заниматься. Но ответственность за их решение потом перекладывается на страну и даже на президента. Поэтому нужно очень предметно поговорить со спортсменами и вновь на этом примере показать, как все это заканчивается», – сказала она.

В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Игоря Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО). Минспорт пообещал наказать Полянского в случае подтверждения подозрений на допинг.