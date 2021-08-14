 

90% геймеров не прекращают играть на смартфонах, даже когда у них появляются дети

14.08.2021, 1:49, Новости дня
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Аналитики компании Tapjoy провели исследование на территории США с целью установить, насколько взросление влияет на привычку играть в видеоигры. Эксперты были удивлены, что в 90% случаев люди не прекращают играть на смартфонах, даже когда у них появляются дети.

Причем, 70% респондентов ответили, что проводят за играми по несколько часов каждый лень. А 79% утверждают, что игра на смартфоне – это их самое любимое хобби. 83% сказали, что во время пандемии стали играть больше.

Почти половина опрошенных хотели бы, чтобы во время игры можно было хотя бы немного заработать. Похоже, эти мечты понемногу начинают сбываться. Монетизацию сегодня предлагает все больше разработчиков видеоигр.



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