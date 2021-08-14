 

Тела погибших туристов найдены на дне Курильского озера на Камчатке

14.08.2021, 1:46, Новости дня
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На дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим вертолетом Ми-8 нашли тела нескольких погибших туристов, сообщило МЧС.

Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м. МЧС сообщает, что «рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов». Сейчас «прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность», а также ведется работа по ликвидации последствий крушения, передает РИА «Новости».

В четверг на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. 



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