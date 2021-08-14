 

Искусственный интеллект начал сочинять тексты к песням

14.08.2021, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Теперь искусственному интеллекту достаточно показать видеоряд отснятого клипа, и он предложит свой оригинальный текст песни. Об этом говорят сотрудники университета Ватерлоо, которые недавно представили соответствующий программный продукт, получивший название LyricJam.

По словам разработчиков, искусственный интеллект умеет писать тексты, которые хорошо отражают настроение, заложенное в музыке и видеоряде.

Как стало известно, сначала ученые пытались создать алгоритм, которые сможет только помогать автору текстов, предлагая какие-то начальные заготовки. Однако результат работы оказался выше ожиданий. Программа сама начала писать завершенные тексты песен, которые трудно отличить от тех, что были написаны профессиональными авторами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Компании TSMC и Apple объединяют усилия для разработки чипов 2 нм

15.07 / Найден способ борьбы с генетическими заболеваниями

03.03 / CNBC – директор ФБР назвал мятеж на Капитолийском холме «актом внутреннего терроризма»

09.10 / Эксперт прогнозирует высокую политическую конкуренцию на выборах в Госдуму 2021 года

20.07 / В Украине с начала года спасатели уничтожили более 41 тыс. взрывоопасных предметов

30.12 / В Конституционном Суде заявили, что решение об увольнении судьи принимается исключительно КСУ

28.02 / Синоптик рассказал об осадках в Москве

14.04 / Bloomberg – уволенный из чешского правительства критик России назвал свою отставку политически мотивированной

01.12 / Финансовый комитет хочет снизить акциз на IQOS в интересах “Филип Моррис Украина” – СМИ

02.09 / Меркель – санкции США против «Северного потока — 2» незаконны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика