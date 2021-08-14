 

Американские ученые опровергли распространенный миф о врожденных способностях человека

14.08.2021, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Психологи из Соединенных Штатов решили проверить, правда ли, что у человека привычка складывать предметы слева направо появляется от самого рождения? Они провели ряд экспериментов и выяснили, что это чистейшая выдумка.

Кроме прочего, исследователи внимательно наблюдали за поведением людей нескольких племен, живущих вдали от цивилизации. Оказалось, что дети упорядочивали предметы неодинаково. Кто-то складывал их слева направо, кто-то – справа налево. Однако взрослые почти всегда начинали с левой стороны.

На основании наблюдений, ученые пришли к выводу, что нет такой врожденной способности. Здесь просто срабатывает коллективный разум, когда все делают так, как общепринято. Кстати, письмо же не во всех языках читается слева направо. Бывает и наоборот.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Минюст Украины предложил отменить люстрацию всех коммунистов

27.11 / Тихановская планирует встретиться с Байденом

15.07 / Углеродное регулирование ЕС затронет поставки из РФ на 7,6 млрд долларов в год

28.02 / Пашинян назвал цель готовящегося в Армении митинга

22.07 / Помпео обсудит с премьером Дании «Северный поток-2»

17.06 / Лидеры РФ и США обсудили деблокирование минского процесса

06.06 / В Москве на крыше электрички погиб зацепер

04.06 / “На вас заведено уголовное дело”. Нацполиция предупредила о кибератаке злоумышленников от ее имени

12.11 / Контрразведка СБУ задержала в Днепре бывшего боевика “ЛНР”

11.02 / Эксперт объяснил, зачем Санду повторно выдвинула Гаврилицу на пост премьер-министра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика