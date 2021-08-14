Американские ученые опровергли распространенный миф о врожденных способностях человека

Психологи из Соединенных Штатов решили проверить, правда ли, что у человека привычка складывать предметы слева направо появляется от самого рождения? Они провели ряд экспериментов и выяснили, что это чистейшая выдумка.

Кроме прочего, исследователи внимательно наблюдали за поведением людей нескольких племен, живущих вдали от цивилизации. Оказалось, что дети упорядочивали предметы неодинаково. Кто-то складывал их слева направо, кто-то – справа налево. Однако взрослые почти всегда начинали с левой стороны.

На основании наблюдений, ученые пришли к выводу, что нет такой врожденной способности. Здесь просто срабатывает коллективный разум, когда все делают так, как общепринято. Кстати, письмо же не во всех языках читается слева направо. Бывает и наоборот.