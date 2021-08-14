 

Эксперты пояснили, насколько опасно пользоваться мобильным телефоном во время грозы

14.08.2021, 1:34, Новости дня
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По этому поводу существует два противоположных мнения. Одни считают, что мобильные устройства, благодаря своим антеннам, притягивают грозовые молнии. Другие же утверждают, что шансы стать жертвой грозового разряда с мобилкой в руках ничтожны.

Эксперты не поддерживают ни первых, ни вторых, поясняя, что не все так просто.

Электрический ток, как известно, проходит по линии наименьшего сопротивления. Иначе говоря, чтобы смартфон притягивал молнию, нужно, чтобы его владелец оказался самым высоким объектом на местности. Именно так и может случиться, если вы стоите посреди равнины либо поднимаетесь на гребень какой-то возвышенности в поисках лучшего сигнала. Но хуже всего то, что, разговаривая по телефону, мы часто теряем бдительность.



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