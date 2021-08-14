Искусственный интеллект начал сочинять тексты к песням

Теперь искусственному интеллекту достаточно показать видеоряд отснятого клипа, и он предложит свой оригинальный текст песни. Об этом говорят сотрудники университета Ватерлоо, которые недавно представили соответствующий программный продукт, получивший название LyricJam.

По словам разработчиков, искусственный интеллект умеет писать тексты, которые хорошо отражают настроение, заложенное в музыке и видеоряде.

Как стало известно, сначала ученые пытались создать алгоритм, которые сможет только помогать автору текстов, предлагая какие-то начальные заготовки. Однако результат работы оказался выше ожиданий. Программа сама начала писать завершенные тексты песен, которые трудно отличить от тех, что были написаны профессиональными авторами.