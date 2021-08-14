 

Люди ответственны за вымирание почти 500 видов птиц

14.08.2021, 1:22, Новости дня
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Почти полтысячи видов птиц, некогда обитавших на нашей планете, вымерли по вине человека. К такому выводу пришли израильские ученые из университета в Тель-Авиве.

А вообще аз последние пятьдесят тысяч лет, по разным данным, вымерли от 10 до 20 процентов видов птиц. Почти все они, как отмечают специалисты, были уязвимыми перед охотниками.

Исчезнувшие птицы либо обитали в ограниченном ареале (например, на островах), либо были слишком крупными, либо не умели летать. Однако в последнее время под угрозой оказались и все остальные. Проблема в том, что человек изменяет окружающий мир, лишая птиц и животных их естественной среды обитания. Но можно ли остановить этот процесс? – спрашивают ученые.



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