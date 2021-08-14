Гидрометцентр предупредил об опасной погоде

В ближайшие дни ряд регионов РФ ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20–27 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он сообщил, что «плохая погода будет продолжаться, ожидаются опасные явления». В выходные в Сочи «сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с». В Крыму в ночь на 14 августа «ожидаются очень сильные дожди – выпадет более 50 мм», которые для региона являются «небывалыми». Также Крым ждут «грозы, крупный град, шквал ветра до 25 м/с». А в Краснодарском крае «будет опасность формирования смерчей над морем».

Ливни, грозы, град и сильный ветер придут и в Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию, а также в Саратовскую область. Опасные дожди ждут Красноярский край, передает ТАСС.

Вильфанд отметил работу коллег из региональных отделений Росгидромета, которые смогли вовремя предупредить население и руководство регионов о непогоде на юге РФ в среду. Он рассказал, что у метеорологов есть оксюморон – «хороший прогноз плохой погоды». По его словам, прогнозы Росгидромета позволили «минимизировать печальные последствия».

Напомним, на днях сообщалось, что в большей части РФ до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7–10 градусов. Отметим, что президент РФ Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. В ряде регионов страны летом 2021 года наблюдается аномальная жара. Климатолог Александр Чернокульский заявлял, что РФ якобы станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.