Генсек ООН заявил о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля

В Афганистане за последний месяц жертвами атак на гражданское население стали более 1 тыс. человек, сообщил генсек ООН Антониу Гуттереш.

Еще более 241 тыс. человек остались без крова. «Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит из-под контроля», – приводит его слова РИА «Новости».

Гутерриш призвал движение «Талибан» (запрещено в России) «немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа». По его словам, мир в Афганистане возможен только в том случае, если сами афганцы договорятся друг с другом, «ООН готова содействовать такому урегулированию», передает ТАСС.

Напомним, успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Сейчас их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.