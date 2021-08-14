 

Британия раскритиковала отказ РФ продлевать визу журналистки Би-би-си

14.08.2021, 0:34, Новости дня
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Решение Москвы не продлевать рабочую визу журналистки Би-би-си Сары Рейнсфорд необосновано, заявило посольство Великобритании в России.

Оно раскритиковало «угрозу высылки удостоенной наград журналистки» и призвало российскую сторону «пересмотреть этот реакционный шаг». По словам Лондона, «действия российских властей» только «продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России», передает ТАСС.

В пятницу было объявлено о высылке из РФ корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам.



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