В “Слуге народа” осудили проявления расизма после инцидента с Беленюком

“Патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Считаем, что подобный инцидент – одно из проявлений языка ненависти. Его уже третий год на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии”, – отметили в партии.

В “Слуге народа” пообещали использовать все законодательные и исполнительные рычаги, чтобы не допустить в обществе проявлений расизма и ксенофобии.

“Нарушители будут получать суровое наказание. Таким позорным явлениям в нашей многонациональной и многокультурной стране не место”, – заявили в партии.

Представители “Слуги народа” потребовали от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности провокаторов и привлечь их к ответственности.

Контекст:

Беленюк сообщил сегодня, что неизвестные в Киеве пытались спровоцировать его на конфликт, выкрикивая оскорбления. “Со мной все нормально, но: 1) мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем? 2) Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей родине и в родном городе?! 3) И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?!” – заявил чемпион Олимпиады в Токио после инцидента.

Полиция по факту инцидента начала расследование. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи ксенофобии и расизма в Украине недопустимы и полиция должна их пресекать. Он назвал Беленюка “один из самых достойных сынов Украины”.

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Спортсмен – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была единственная золотая награда национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.

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