 

В “Слуге народа” осудили проявления расизма после инцидента с Беленюком

14.08.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Считаем, что подобный инцидент – одно из проявлений языка ненависти. Его уже третий год на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии”, – отметили в партии.

В “Слуге народа” пообещали использовать все законодательные и исполнительные рычаги, чтобы не допустить в обществе проявлений расизма и ксенофобии.

“Нарушители будут получать суровое наказание. Таким позорным явлениям в нашей многонациональной и многокультурной стране не место”, – заявили в партии.

Представители “Слуги народа” потребовали от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности провокаторов и привлечь их к ответственности.

Контекст:

Беленюк сообщил сегодня, что неизвестные в Киеве пытались спровоцировать его на конфликт, выкрикивая оскорбления. “Со мной все нормально, но: 1) мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем? 2) Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей родине и в родном городе?! 3) И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?!” – заявил чемпион Олимпиады в Токио после инцидента.

Полиция по факту инцидента начала расследование. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи ксенофобии и расизма в Украине недопустимы и полиция должна их пресекать. Он назвал Беленюка “один из самых достойных сынов Украины”.

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Спортсмен – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была единственная золотая награда национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / Ужесточили карантин. Россиян обязали носить маски в транспорте и в лифтах

03.04 / Пушков предрек США мировое лидерство по социальной деградации

14.01 / Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа «верным решением»

02.03 / Жена Саркози Бруни отреагировала на обвинительный приговор в отношении ее мужа

18.10 / В Минске задержали главу IT-компании Bamboo Group Герчиковa

14.08 / МВД Белоруссии обещало проверить случаи насилия в отношении журналистов

23.10 / Совет при президенте не поддержал проект о всероссийской реновации

14.11 / Житель Львова, переболевший COVID-19: Из пяти пациентов в палате выжил лишь я

01.11 / В Москве за сутки умерли 52 пациентов с коронавирусом

22.07 / СБУ задержала бывшего силовика. Боевики обвиняли его в убийстве Захарченко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика