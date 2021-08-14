“Юбилейный полосатый рейс”. Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 14 августа

“14 августа несамоходное судно NBL-003 вместе с буксиром “Нодари Чантурия” отправится в пятый юбилейный полосатый рейс, а уже 20 августа груз прибудет на перегрузочный терминал “Нибулон” в Переяславе”, – говорится в сообщении.

На барже доставят 350 тонн арбузов, которые собраны в Херсонской области. Их планируют продавать в супермаркетах сети “Сільпо”.

Контекст:

Впервые за 14 лет баржу с арбузами отправили в Киев летом 2017 года. Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал это событие “возрождением речного транспорта”.

В 2020 году на барже в Киев доставили 300 тонн арбузов. На каждом арбузе была наклейка с QR-кодом, по которой можно узнать о его происхождении, а также об интересных местах в Херсонской области и о том, как до них добраться.

фотогалерея

(1 из 6)







Фото: nibulon.com



Фото: nibulon.com



Фото: nibulon.com



Фото: nibulon.com



Фото: nibulon.com



Фото: nibulon.com



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—