 

“Юбилейный полосатый рейс”. Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 14 августа

14.08.2021, 0:30, Новости дня
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“14 августа несамоходное судно NBL-003 вместе с буксиром “Нодари Чантурия” отправится в пятый юбилейный полосатый рейс, а уже 20 августа груз прибудет на перегрузочный терминал “Нибулон” в Переяславе”, – говорится в сообщении.

На барже доставят 350 тонн арбузов, которые собраны в Херсонской области. Их планируют продавать в супермаркетах сети “Сільпо”.

Контекст:

Впервые за 14 лет баржу с арбузами отправили в Киев летом 2017 года. Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал это событие “возрождением речного транспорта”. 

В 2020 году на барже в Киев доставили 300 тонн арбузов. На каждом арбузе была наклейка с QR-кодом, по которой можно узнать о его происхождении, а также об интересных местах в Херсонской области и о том, как до них добраться.

фотогалерея
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Фото: nibulon.com


Фото: nibulon.com


Фото: nibulon.com


Фото: nibulon.com


Фото: nibulon.com


Фото: nibulon.com


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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