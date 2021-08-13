 

Мнение: «Бытовой терроризм»?

13.08.2021, 23:52, Разное
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В Воронеже в автобусе что-то взорвалось. 19 человек пострадали, две девушки скончались.

Соболезнования родным и близким.

СК оперативно возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Что интересно, местные власти уже в первые часы после трагедии заявили, что версия теракта не рассматривается. Напрасно. Вполне возможно, что это был «бытовой терроризм».

Бытовой терроризм – это вообще чудовищная штука. Когда никто не хотел взрывать, но взорвалось. Никто не хотел поджигать, но леса горят. Никто не хотел убивать, но убивает…

Когда я услышал о взрыве в Воронеже, первая мысль которая пришла в голову – неужели началось? Неужели интернет-мем «Бомбить Воронеж» материализовался?

Фотография автобуса после взрыва отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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