Политика: Перед встречей с Зеленским Меркель сначала послушает Путина

Под занавес своего пребывания на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Россию и на Украину и встретится с лидерами обеих стран. Если о поездке в Киев сообщалось заранее, то намерение непосредственно перед этим посетить Москву стало сюрпризом. Какое значение этот двойной визит имеет для судьбы Донбасса и газопровода «Северный поток – 2»?

Ровно через неделю, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он также подтвердил – 22 августа Меркель направится в Киев, где пройдет ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

О предстоящем визите в Киев неоднократно сообщала киевская пресса, а затем и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров – по его словам, канцлер и президент обсудят гарантии ФРГ по «Северному потоку – 2» и ситуацию в Донбассе. Речь будет идти о том, «как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай… если РФ после запуска «Северного потока – 2» попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным состоянием», – рассказывал тогда глава пресс-службы президента Украины. Однако о том, что перед Киевом Меркель побывает в Москве, ничего не говорилось.

Синхронно с сообщением о приезде немецкого лидера на Украину в Киеве заговорили о том, что уже готова имплементация (то есть введение в законодательство страны) формулы Штайнмайера по Донбассу. В пятницу советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил порталу Pavlovsky News, что соответствующий законопроект «всех удивит».

Напомним, что формула, которую еще в 2016 году предложил экс-глава МИД ФРГ, а ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, гласит: выборы на неподконтрольной на данный момент Киеву территории Донбасса должны пройти до передачи Украине контроля над границей. Киев требует ровно обратного – чтобы выборы проходили после того, как Киев начнет контролировать границу с Россией. В конце июля МИД Германии потребовал, чтобы Киев прописал формулу Штайнмайера в своем законодательстве. Арестович объясняет позицию Берлина по вопросу имплементации формулы договоренностями с Россией по «Северному потоку – 2», отмечает «Страна.ua».

Судя по всему, представитель Киева в ТКГ считает, что украинской стороне удастся убедить немцев в правоте своей интерпретации и формулы Штайнмайера, и Минских соглашений по Донбассу. Но теперь стало ясно – прежде чем говорить с Киевом, в Берлине решили «сверить часы» с Москвой.

Еще раз отметим, что кабинет Меркель официально оповестил о планах канцлера всего лишь за неделю до ее визитов в Россию и на Украину. Эта поездка проходит накануне двух важных событий, которые имеют прямое отношение к российско-германским отношениям.

Во-первых, 26 сентября пройдут выборы в Бундестаг, на которых список Христианско-демократического союза (ХДС) возглавляет уже не Меркель, а ее преемник Армин Лашет. Поэтому визит Меркель в Москву и Киев уже называют в прессе «прощальной гастролью» – он должен стать последним зарубежным визитом Меркель в качестве главы кабинета министров. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, шансы стать новым канцлером есть не только у Лашета, но и у лидера «Зеленых» Анналены Бербок. «Зеленые» известны как непримиримые противники «Северного потока – 2». Кроме того, Бербок критиковала правительство Меркель за недостаточную поддержку Украины, в том числе как страны – транзитера газа.

Во-вторых, в ближайшее время должен заработать сам «Северный поток – 2». В среду компания – оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о готовности морского участка первой нитки газопровода. Тогда же начались пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом. В пятницу член профильного комитета Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил «Известиям», что в парламенте ожидают – полный ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» произойдет еще до конца 2021 года.

«Канцлер Германии Меркель, очевидно, намерена искать на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным компромиссный вариант по участию Украины в качестве транзитера газа на фоне финальной стадии перед запуском российско-европейского проекта «Северный поток – 2», – высказал предположение в комментарии РИА «Новости» член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Киев попытается получить от встречи с Меркель «некие гарантии» того, что Украина не останется без российского газа, предположил депутат.

«Действительно, визит Меркель в Киев планировался, а о планах ее приезда в Москву не сообщалось, но думаю, что на самом деле ее встреча с Путиным тоже готовилась», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Судя по предположениям, которые циркулировали в немецких политических кругах, Меркель изначально планировала поехать и в Киев, и в Москву, потому что она не хотела создавать впечатление, что каким-то образом отдает предпочтение одной из стран – Украине либо России», – в свою очередь отмечает немецкий политолог Александр Рар.

По мнению Погребинского, для немецкого лидера важнее сохранить приемлемый статус отношений с российским президентом. «Канцлер ФРГ хочет уйти с поста на фоне успеха с «Северным потоком – 2», а РФ в этом проекте – главный партнер Берлина», – отметил политолог. Погребинский также подчеркнул, что визит в Киев в преддверии заседания так называемой Крымской платформы и празднования 30-летия независимости Украины мог бы выглядеть как афронт в отношении Москвы. «Меркель понимает, что правильно будет сначала приехать в Россию и переговорить с Путиным», – объяснил аналитик.

Эксперт предположил, что после встречи с российским лидером Меркель могла бы привезти в Киев предложения по выводу из тупика Минского процесса.

В Киеве немецкий лидер хочет «оставить свое завещание» касательно того, как спасти Минские соглашения, соавтором которых она была. «Я не верю, что это принесет плоды. Без сильного давления Вашингтона этот процесс не продвинется. Но Меркель хочет отметить свое присутствие в урегулировании и еще раз обозначить позицию Германии», – детализировал Погребинский.

Комментируя заявление Арестовича, эксперт отметил: ранее Зеленский не выказывал никакого намерения продвигать этот закон через Верховную раду. Но, как бы то ни было, именно сейчас его представитель вдруг говорит о некоей готовности пойти навстречу Берлину.

Меркель считает одним из важных своих достижений заключение Минских договоренностей и создание системы международных гарантий в «нормандском формате», полагает Рар. По его оценке, все последние годы канцлер стремилась принудить Киев к исполнению соглашений, причем именно в том виде, в котором они были заключены в 2014–2015 годах.

Канцлер опасается, что после ее ухода с высшего поста «американцы, включившись в процесс, формулу Штайнмайера выбросят в мусорное ведро, так же как и Минское соглашение», считает Рар. Хотя, полагает эксперт, было бы более продуктивно, если бы Меркель не спасала систему международного посредничества по Донбассу, а способствовала бы налаживанию прямого переговорного процесса между Киевом и Москвой.

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