 

Названа пенсия Меркель после ухода с поста канцлера Германии

13.08.2021, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, она будет получать пенсию примерно в 15 тыс. евро в месяц, сообщают информационные агентства.

DPA ссылается на подсчеты Федерации налогоплательщиков Германии. Размер пенсии обусловлен тем, что Меркель долгое время являлась членом Бундестага (стала депутатом по итогам первых общегерманских выборов в 1989 году), а также занимала пост канцлера, передает ТАСС.

В частности, Меркель полагается пенсия в размере от 65% депутатской зарплаты. Кроме того, как бывший канцлер она имеет право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем, передает РИА «Новости».

СМИ сообщали, что Герхард Шредер, который занимал пост главы немецкого правительства в течение семи лет, по сообщениям СМИ, получает около 6,5 тыс. евро. Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером в 2005 году.

Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / Поезда столкнулись в Египте, десятки жертв

17.02 / Эксперт: Армия Пакистана испытывает пиетет к российскому оружию

22.04 / Компания Cerebras представила «чудовищную» микросхему

18.10 / ФАС рассказала о росте тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

23.07 / Криклий: До конца этой недели у владельца танкера Delfi есть время, чтобы поднять судно

20.12 / Евросовет созвал совещание для обсуждения ситуации с COVID в Британии

05.06 / Украинского тяжелоатлета и его тренера обвиняют в попытке подкупа допинг-офицера

15.06 / На Украине собрались изменить налоговый статус Крыма

03.08 / Трамп в понедельник подписал указ о приоритетном найме американцев

25.01 / Немецкий политик – без России Европе грозит «полное одиночество»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика