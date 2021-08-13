Названа пенсия Меркель после ухода с поста канцлера Германии

После того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, она будет получать пенсию примерно в 15 тыс. евро в месяц, сообщают информационные агентства.

DPA ссылается на подсчеты Федерации налогоплательщиков Германии. Размер пенсии обусловлен тем, что Меркель долгое время являлась членом Бундестага (стала депутатом по итогам первых общегерманских выборов в 1989 году), а также занимала пост канцлера, передает ТАСС.

В частности, Меркель полагается пенсия в размере от 65% депутатской зарплаты. Кроме того, как бывший канцлер она имеет право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем, передает РИА «Новости».

СМИ сообщали, что Герхард Шредер, который занимал пост главы немецкого правительства в течение семи лет, по сообщениям СМИ, получает около 6,5 тыс. евро. Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером в 2005 году.

Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.