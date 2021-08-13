 

США пригрозили жестким ответом в случае нападения на их военных в Афганистане

13.08.2021, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если военные США в Афганистане подвергнутся нападению, Вашингтон даст жесткий ответ, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что в случае нападения американские «командиры имеют и всегда имели право и обязанность обороняться». В случае «какой-либо атаки» на силы США американцы «дадут жесткий и уместный ответ», передает ТАСС.

Кроме того, ранее Кирби подчеркивал, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Он заявлял, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) видят приход к власти возможным «лишь посредством насилия».

Напомним, Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан. США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Хинштейн уточнил условия блокировки сайтов за цензуру против российских СМИ

30.06 / Эксперт: Электронное голосование позволяет сделать выбор удобно, не выходя из дома

01.07 / Россия пригласила наблюдать за голосованием по Конституции европейских праворадикалов

10.09 / Колесникова заявила о готовности дать показания о попытке выдворения из Белоруссии

13.01 / Йовович с 13-летней дочерью стала героиней Vogue Arabia

20.05 / Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального

24.11 / Эксперт: У Трампа есть три способа осложнить президентство Байдена

08.12 / 1+1 – украинцам стоит ждать вакцину от коронавируса в лучшем случае в середине весны

16.10 / В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

03.09 / Бренд JAC привезет в Россию новый кроссовер S7

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика