США пригрозили жестким ответом в случае нападения на их военных в Афганистане

Если военные США в Афганистане подвергнутся нападению, Вашингтон даст жесткий ответ, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что в случае нападения американские «командиры имеют и всегда имели право и обязанность обороняться». В случае «какой-либо атаки» на силы США американцы «дадут жесткий и уместный ответ», передает ТАСС.

Кроме того, ранее Кирби подчеркивал, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Он заявлял, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) видят приход к власти возможным «лишь посредством насилия».

Напомним, Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан. США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».