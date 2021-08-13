 

В Одесской области трое полицейских погибли в ДТП

13.08.2021, 23:36, Новости дня
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“Отправленные в командировку сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет”, – говорится в сообщении.

В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Дело будет расследовать Госбюро расследований.

ВИДЕОВидео: Поліція Одещини / YouTube

В пресс-службе проинформировали, что погибшие – 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов. Ведомство выразило соболезнования.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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