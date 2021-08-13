Цель “Северного потока – 2” – создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе – глава Минэнерго Украины

“Газпром” уже использует свое монопольное положение для удержания цен на газ на европейском рынке на рекордно высоком уровне. Если “Газпром” сможет сконцентрировать весь транзит газа по трубопроводам под своим контролем, это даст Кремлю новые мощные рычаги для вмешательства в дела ЕС”, – сказал глава Минэнерго Украины.

Галущенко отметил, что в прошлом году “Газпром” поставил в Евросоюз около половины импортированного газа. У российской компании “есть все рычаги воздействия на объемы и цены, которые она сейчас активно использует”, подчеркнул глава Минэнерго Украины.

“Чтобы лишить “Газпром” возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться отмены экспортной монополии “Газпрома” и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков на востоке”, – считает Галущенко.

По его словам, здесь “очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса”.

Контекст:

В компании “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) заявляли 6 августа, что “Газпром” опустошает свои хранилища в Европе, чтобы не наращивать транзит газа через Украину. “Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен”, – заявлял гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

“Газпром” использует забронированные мощности, но не увеличивает поставки, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе и низкие запасы газа, отмечали в ОГТСУ. Так, в июле транзит газа через Украину не увеличился, несмотря на остановку газопроводов в обход страны – “Ямал – Европа” и “Северный поток”, в результате чего страны ЕС недополучили почти 2 млрд м³.

Макогон считает, что “Газпром” преследует две цели: повышение цен на газ и ускорение запуска газопровода “Северный поток – 2”, что “негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона”.

“Газпром” и ранее отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на предыдущие три месяца. Кроме того, в июле “Газпром” не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщил, что “Северный поток – 2” достроен на 99%, его строительство могут завершить к концу августа, а пуск газа возможен уже в этом году. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

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