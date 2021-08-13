 

Ученые назвали европейские страны, где дети дольше всего живут с родителями

13.08.2021, 23:36, Новости дня
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В 2020 году во всех странах ЕС молодые люди покидали родительскую семью в среднем в возрасте 26,4 лет. Однако средний показатель варьируется в зависимости от страны. Дольше всего с родителями живут граждане Хорватии (32,4), Словакии (30,9), Мальты и Италии (по 30,2) и Португалии (30 лет).

В странах северной Европы молодежь покидает родительский дом до 22 лет: датчане – в 21,2 лет, граждане Люксембурга в 19,8, шведы – в 17,5.

“В большинстве северных и западных стран молодые люди покидали родительский дом в среднем в возрасте от 20 до 25 лет, тогда как в южных и восточных странах средний возраст составлял от 20 до 30 лет”, – уточнили в Евростате.

В ЕС в среднем мужчины покидают родительское домохозяйство в возрасте 27,4 года, а женщины – в 25,4. Эта тенденция наблюдалась во всех странах, единственным небольшим исключением была Швеция, где женщины уезжали в среднем на 1 месяц позже мужчин.

Инфографика: ec.europa.eu

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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