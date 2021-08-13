Боевики на Донбассе стреляли в направлении беспилотника миссии ОБСЕ – отчет

“Находясь примерно в 1,5 км к югу от населенного пункта Новая Марьевка (неподконтрольный правительству, 64 км к югу от Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 15 очередей из стрелкового оружия на расстоянии около 3 км на запад. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшиего неподалеку позиций вооруженных формирований, ориентировочно за 3 км к западу от местонахождения патруля СММ. Команда миссии приземлила БПЛА и покинула этот район”, – говорится в отчете.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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