В Курчатовском институте улучшили систему управления компьютером при помощи взгляда

Специалисты из Курчатовского института сообщают, что им удалось достичь большого прогресса в разработки современной технологии, позволяющей управлять компьютером при помощи взгляда.

За последнее время существенно увеличилась точность выполнения команд, говорят специалисты, в том числе в режиме слежения за движущимися объектами.

Напомним, что данные системы необходимы, прежде всего, для людей с ограниченными возможностями. Управление компьютерами и другими устройствами при помощи взгляда значительно улучшит качество их жизни, считают специалисты. Один из этапов эволюции таких систем, научить датчики отличать пассивное слежение от попыток подать определенные команды.