 

Мнение: Талибан поймал “Льва Герата”

13.08.2021, 23:18, Разное
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После капитуляции Герата, небезызвестный Исмаил Хан (который воевал еще с советскими войсками в начале 80х), который еще недавно грозил показать талибам кузькину мать и не допустить взятия ими Герата, попал в плен к Талибану.
По заявлениям талибов, с "Львом Герата" обращаются хорошо. Сейчас Исмаил Хан находится под домашним арестом в своем доме и по его заявлениям, с ним уважительно обращаются и вообще, моджахеды Ислмаского Эмирата хорошо себя ведут. Также Хан отметил, что в Герате все произошло неожиданно внезапно.

Вместе с Исмаил Ханом в плен попал командир 207-го корпуса Хиал Ахмадзай.


Новый губернатор Герата мулла Ансари провел первую молитву


Новый личный состав таможни Герата.

PS. Также в Герате были захвачены еще 2 вертолета Ми-17. В общем, ВВС Талибана быть.

И немного танкового антиквариата.

Источник: Colonel Cassad



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