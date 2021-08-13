Мнение: Талибан поймал “Льва Герата”

После капитуляции Герата, небезызвестный Исмаил Хан (который воевал еще с советскими войсками в начале 80х), который еще недавно грозил показать талибам кузькину мать и не допустить взятия ими Герата, попал в плен к Талибану.

По заявлениям талибов, с "Львом Герата" обращаются хорошо. Сейчас Исмаил Хан находится под домашним арестом в своем доме и по его заявлениям, с ним уважительно обращаются и вообще, моджахеды Ислмаского Эмирата хорошо себя ведут. Также Хан отметил, что в Герате все произошло неожиданно внезапно.

Вместе с Исмаил Ханом в плен попал командир 207-го корпуса Хиал Ахмадзай.



Новый губернатор Герата мулла Ансари провел первую молитву



Новый личный состав таможни Герата.

PS. Также в Герате были захвачены еще 2 вертолета Ми-17. В общем, ВВС Талибана быть.

И немного танкового антиквариата.

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