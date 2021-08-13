 

Бритни-фри – Личное мнение

13.08.2021, 23:08, Разное
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Этой ночью стало известно, что отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью. Певица в ответ исполнила танец свободы:

https://t.me/lenamiro/9454
Видео: Телеграм

Посмотрела я на это и вдруг задумалась — что это вообще было такое?

Несколько дней назад суд Лос-Анджелеса вынес вердикт — опекуном остаётся отец. Правда, с небольшой оговорочкой: если Бритни предоставит больше доказательств, то суд может и пересмотреть решение.

Ну, куда уж больше? Ребёнка сделать не разрешили. Инстаграм вести запрещали. Весь мир жалел певицу и требовал для неё свободу. Но победил отец-опекун.

И тут — внезапно! — Джейми Спирс сам отказывается от опекунства. После 13 лет полного контроля дочери и её финансов.

Как уверяет адвокат Джейми, реальных оснований для такого решения нет и не было. Никто не принуждал, это стало желанием самого клиента.


Фото: Соцсети

Теперь Бритнюха сможет сама вести Инстаграм, постить без остановки сисечки. Летать в отпуск, зачать ещё одного ребёнка.

Однако отказ отца от опекунства совсем не означает, что Бритни обрела свободу. Опекун всё равно будет назначен — кто им станет, пока неизвестно.

Рано радуется, я считаю.

Источник: Лена Миро



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