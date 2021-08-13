Долгая дорога в пойме

Разгром лагеря экозащитников под Волгоградом: компания, которую связывают с Ротенбергами, оказалась сильнее Росприроднадзора.

10 августа сотрудники полиции и комитета природных ресурсов Волгоградской области разобрали палаточный лагерь экоактивистов в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» — биосферном резервате ЮНЕСКО, 30 000 деревьев в котором могут вырубить ради строительства высокоскоростной магистрали, призванной соединить приграничные районы Казахстана с Москвой через Волгоград. Лагерь активисты разбили 8 августа: таким образом они планировали привлечь внимание к проблеме вырубки деревьев в парке.

Фото предоставлено «Новой» активистами

— Полицейские пришли около 16 часов, — рассказывает участник лагеря Михаил Соломонов. — Они заявили, что мы незаконно установили палатки на территории поймы. Мы не согласились: существует приказ областного комитета природных ресурсов № 2497, согласно которому рядом с ериком Гнилой, где был разбит лагерь, установлена рекреационная зона, там можно ставить палатки, купаться, отдыхать. Чем, собственно говоря, мы и занимались.

Услышав про приказ, полицейские, по словам Михаила, замялись, но им на выручку пришли представители комитета природных ресурсов — сказали, что активисты «проводят массовое мероприятие», которое нужно согласовывать за 14 дней.

— И, хотя массовыми считаются мероприятия, в которых принимают участие не менее 50 человек, а нас даже в пиковый момент было всего 20, полицейские все-таки приступили к зачистке лагеря.

Изъяли 12 палаток, при этом восемь — без протокола. Мы до сих пор не знаем, где сейчас находится наше имущество, — говорит Соломонов.

По словам защитников Волго-Ахтубинской поймы, компания «ЕКС» — подрядчик строительства магистрали — уже приступила к работам: вырублено около ста деревьев, местами снят плодородный слой почвы. Ранее против прокладки трассы через природный парк выступали Росприроднадзор и природоохранная прокуратура. В мае замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов отправил в Минприроды РФ письмо, в котором сообщил, что «считает целесообразным рассмотреть альтернативные варианты прохождения дороги» и напомнил, что пойма включена в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Представители природоохранной прокуратуры отмечали, что положение о парке «Волго-Ахтубинская пойма» прямо запрещает рубку дубов на его территории, а ради строительства трассы их придется вырубить порядка 8 000. Однако планам «ЕКС», которую СМИ связывают с семьей близких к президенту миллиардеров Ротенбергов, это не помешало. В распоряжении «Новой газеты» имеется письмо Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в котором говорится, что Министерство природы РФ согласовало изменения в положение о природном парке, разрешив вырубку дубов для строительства линейных объектов. 22 июля администрация области эти изменения приняла.

— На наш взгляд, работы все равно ведутся незаконно, поскольку Минприроды согласовало только изменения, разрешающие вырубку дубов, но в положении о природном парке остался запрет на нарушение растительного покрова. Невозможно построить дорогу, не нарушив растительный покров, — говорит руководитель программы по особо охраняемым территориям российского «Гринпис» Михаил Крейндлин. — Кроме того, строительство дорог разрешено для нужд населенных пунктов, находящихся в границах природного парка. Но эта дорога — даже официально — соединяет Волжский и Волгоград, а эти города находятся вне границ Волго-Ахтубинской поймы. Также в природном парке запрещено нарушение гидрологического режима, но трасса будет проходить через ерики — не нарушить гидрологический режим при ее прокладке невозможно. Запрещено нарушать среду обитания краснокнижных животных — прямо на маршруте трассы живут краснокнижные сизоворонки.

Фото предоставлено «Новой» активистами

Крейндлин указывает, что с проверкой к активистам пришли представители комитета природных ресурсов. Но в статье 33 закона «Об особо охраняемых природных территориях» говорится, что контроль за использованием ООПТ должен осуществляться бюджетными учреждениями, под управлением которых находятся данные территории. То есть — сотрудниками природного парка.

— Сотрудники комитета природных ресурсов не имели права осуществлять надзор в Волго-Ахтубинской пойме, — считает Крейндлин.

«Гринпис» обратился в Генеральную прокуратуру РФ с требованием прекратить строительство дороги на территории природного парка.

Получить оперативный комментарий «ЕКС» «Новой газете» не удалось. Изданию «Городские новости» представители компании сообщили: «Строительство первого участка третьего пускового комплекса моста через Волгу продолжается в соответствии с графиком. В месте проведения работ движение техники и работы осуществляются в рабочем режиме».

Строительство четырехполосной скоростной магистрали через территорию Волго-Ахтубинской поймы должно завершиться к 2024 году. Всего планируется возвести 14 километров дорожного полотна. Стоимость работ — 5,6 млрд рублей.

Иван Жилин, спецкор

—