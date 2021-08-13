 

Долгая дорога в пойме

13.08.2021, 22:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Разгром лагеря экозащитников под Волгоградом: компания, которую связывают с Ротенбергами, оказалась сильнее Росприроднадзора.

10 августа сотрудники полиции и комитета природных ресурсов Волгоградской области разобрали палаточный лагерь экоактивистов в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» биосферном резервате ЮНЕСКО, 30 000 деревьев в котором могут вырубить ради строительства высокоскоростной магистрали, призванной соединить приграничные районы Казахстана с Москвой через Волгоград. Лагерь активисты разбили 8 августа: таким образом они планировали привлечь внимание к проблеме вырубки деревьев в парке.

Фото предоставлено «Новой» активистами

Полицейские пришли около 16 часов, рассказывает участник лагеря Михаил Соломонов. Они заявили, что мы незаконно установили палатки на территории поймы. Мы не согласились: существует приказ областного комитета природных ресурсов № 2497, согласно которому рядом с ериком Гнилой, где был разбит лагерь, установлена рекреационная зона, там можно ставить палатки, купаться, отдыхать. Чем, собственно говоря, мы и занимались.

Услышав про приказ, полицейские, по словам Михаила, замялись, но им на выручку пришли представители комитета природных ресурсов сказали, что активисты «проводят массовое мероприятие», которое нужно согласовывать за 14 дней.

— И, хотя массовыми считаются мероприятия, в которых принимают участие не менее 50 человек, а нас даже в пиковый момент было всего 20, полицейские все-таки приступили к зачистке лагеря.

Изъяли 12 палаток, при этом восемь без протокола. Мы до сих пор не знаем, где сейчас находится наше имущество, говорит Соломонов.

По словам защитников Волго-Ахтубинской поймы, компания «ЕКС» подрядчик строительства магистрали уже приступила к работам: вырублено около ста деревьев, местами снят плодородный слой почвы. Ранее против прокладки трассы через природный парк выступали Росприроднадзор и природоохранная прокуратура. В мае замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов отправил в Минприроды РФ письмо, в котором сообщил, что «считает целесообразным рассмотреть альтернативные варианты прохождения дороги» и напомнил, что пойма включена в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Представители природоохранной прокуратуры отмечали, что положение о парке «Волго-Ахтубинская пойма» прямо запрещает рубку дубов на его территории, а ради строительства трассы их придется вырубить порядка 8 000. Однако планам «ЕКС», которую СМИ связывают с семьей близких к президенту миллиардеров Ротенбергов, это не помешало. В распоряжении «Новой газеты» имеется письмо Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в котором говорится, что Министерство природы РФ согласовало изменения в положение о природном парке, разрешив вырубку дубов для строительства линейных объектов. 22 июля администрация области эти изменения приняла.

На наш взгляд, работы все равно ведутся незаконно, поскольку Минприроды согласовало только изменения, разрешающие вырубку дубов, но в положении о природном парке остался запрет на нарушение растительного покрова. Невозможно построить дорогу, не нарушив растительный покров, говорит руководитель программы по особо охраняемым территориям российского «Гринпис» Михаил Крейндлин. Кроме того, строительство дорог разрешено для нужд населенных пунктов, находящихся в границах природного парка. Но эта дорога даже официально соединяет Волжский и Волгоград, а эти города находятся вне границ Волго-Ахтубинской поймы. Также в природном парке запрещено нарушение гидрологического режима, но трасса будет проходить через ерики не нарушить гидрологический режим при ее прокладке невозможно. Запрещено нарушать среду обитания краснокнижных животных прямо на маршруте трассы живут краснокнижные сизоворонки.

Фото предоставлено «Новой» активистами

Крейндлин указывает, что с проверкой к активистам пришли представители комитета природных ресурсов. Но в статье 33 закона «Об особо охраняемых природных территориях» говорится, что контроль за использованием ООПТ должен осуществляться бюджетными учреждениями, под управлением которых находятся данные территории. То есть сотрудниками природного парка.

Сотрудники комитета природных ресурсов не имели права осуществлять надзор в Волго-Ахтубинской пойме, считает Крейндлин.

«Гринпис» обратился в Генеральную прокуратуру РФ с требованием прекратить строительство дороги на территории природного парка.

Получить оперативный комментарий «ЕКС» «Новой газете» не удалось. Изданию «Городские новости» представители компании сообщили: «Строительство первого участка третьего пускового комплекса моста через Волгу продолжается в соответствии с графиком. В месте проведения работ движение техники и работы осуществляются в рабочем режиме».

Строительство четырехполосной скоростной магистрали через территорию Волго-Ахтубинской поймы должно завершиться к 2024 году. Всего планируется возвести 14 километров дорожного полотна. Стоимость работ 5,6 млрд рублей.

Иван Жилин, спецкор

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.03 / “Райское место” – москвичи приезжают на отдых в турецкую Муглу

17.11 / Антибиотики в 1,5 раза чаще вызывают тяжелое протекание коронавируса

08.10 / Китайцы избили белорусского студента за демонстрацию БЧБ-флага

13.09 / Илон Маск анонсировал запуск корабля Starship на высоту более 18 километров

20.01 / Караулов: Раневская сказала вербовщику КГБ: «Милый, я тебя ждала всю жизнь. Вербуй меня! Дай мне пистолет. Я буду стрелять»

06.07 / Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных хэтчбеков, идеальных для поездок по РФ

01.03 / Минкульт Бурятии выиграл суд над группой BTS за плагиат образа хора мальчиков из Улан-Удэ

01.04 / Мнение: Маленькие и победоносные

02.07 / Не стало Ростислава Гулбиса. Две женщины в жизни актера из «Полицейского с Рублевки»

12.08 / Мнение: Зачем вы нам?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика