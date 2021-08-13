Мнение: Печальный случай Юнемана



В.В.Маяковский

На выборах в ГосДуму – привычный скандал с подписями, которые «не приняли». История, как видим, ничему никого не учит. Уже ведь был хрестоматийный 2015 год, когда Навальный объявил во всеуслышание, что он, дескать, создаст «идеальную машину» по сбору подписей, с юристами, многоступенчатой проверкой, лучшими волонтерами и пр., которая якобы соберет такие, ТАКИЕ подписи, что к ним просто невозможно будет придраться никому и никогда… И запустил эту «машину» сразу в три региона – собирать подписи для своих сторонников на выборы депутатов местных ЗакСов. В Калужскую, Костромскую и еще какую-то область. Параллельно эта идея – насчет «идеальных подписей» – завладела массами, и отдельные команды энтузиастов поехали «собирать подписи» по всей стране – помнится, даже Магаданскую область охватили.

Я в своем ЖЖ всю ту опупею живописал онлайн, кто хочет, может залезть в тот год и просмотреть. Смеху было реально много. Тогда пытался «показывать класс», как обычно, в пику Навальному, заодно и Максим Кац, тоже собирал «идеальные подписи»… Но итог все должны были усвоить, казалось бы, еще тогда. А именно – Система показала клыки и наглядно объяснила, что они отменяли избирательный залог и оставили ТОЛЬКО подписи вовсе не для каких-то там эстетических соображений. Цель была простая и грубая – уничтожить в стране пассивное избирательное право (право быть избранным), превратив его в привилегию; эта цель и была достигнута. В частности, в 2015 году из тех, кого поддерживала навальновская «идеальная машина», не зарегистрировали ВСЕХ. Придирки к подписям были специально образцово идиотские (знаменитая «Дарья Тимурович» – как раз из того времени), но цель была достигнута. Навальному показали, что его юристы в этой стране – ничто, пыль. Да и причина более чем очевидна: нет суда – не может быть и юристов. В отсутствие суда юрист – подлый человечек с бумажками, не более того.

Кто-то понял, образумился? Нет, ни хрена. Следующий приступ коллективного подписного безумия случился в 2019 году, на выборах в МГД. Опять целая толпа «несистемных» решила прорываться в Мосгордуму через подписи – и опять сняли всех, за исключением одной «девушки Каца» (это мем): ее собянинские горе-технологи решили «технически» оставить – чтобы типа «прорезать» протестный электорат в одном округе и не допустить избрания коммуниста Кумина, обеспечив зато избрание видного единоросса. Поскольку технологи «единороссов» вообще разучились вести сколь-нибудь конкурентные кампании, дело закончилось конфузом: Кумина действительно они не допустили, но электорат «прорезали» так знатно, что кацевская девушка-спойлер… взяла да выиграла! Теперь в МГД мы имеем Беседину – абсолютно отмороженную девицу-урбанистку. Но это частный случай.

А так мы помним, что в Москве всех «прорывавшихся по подписям» не просто не стали регистрировать, а еще и посадили. Люди отсидели в собянинских застенках по месяцу и по два – просто за то, что им не понравилось, как их «по беспределу» не допустили к выборам. Ну уж после этого вроде бы все должны были понять, что такое «подписи» в путинской РФ??

Нет, ни хрена. Оптимистами полнится русская земля. В этот раз «собирать подписи» взялся Роман Юнеман. Подошел к делу основательно – прямо как Навальный в 2015 году. Опять «создал суперкоманду сборщиков», насобирал и вложил немерянные бабки, привлек команду юристов (при слове «юрист» у меня всегда непроизвольно возникает улыбка) – и таки да, собрал аж 23 тысячи подписи (при необходимых 15 тыс.) Это – само по себе подвиг (напомню, что в 2019 году посадили 20 человек, за то, что они «не смогли собрать» всего по 5 тысяч подписей – в МГД ниже порог).

Так вот Юнеман насобирал аж 23 тысячи. Вообще – скажу как политтехнолог – цена сбора 1 подписи в Москве, да еще летом на жаре – никак не менее 1 тыс. руб. (включая сопутствующие расходы: там ведь работает целая команда – рекрутирует, собирает, контролирует, проверяет). Но ладно – поверим, что Юнеман достиг немыслимой эффективности и тратил всего 500 р.на подпись. Все равно – выходит, что потратил 11,5 млн. р. Целую московскую квартиру выбросил в никуда! Зато, как сам пишет, «моя команда тщательным образом прошерстила все 23 тысячи и выбрала из них 15 тысяч – самых образцовых!»

(дежавю какое-то – и Навальный, и Кац в 2015 году писали ровно то же самое буквально теми же самыми словами!)

Итог? Итог немного предсказуем. Поскольку никакого Юнемана Собяниным на выборах не планировалось – юнемановские подписи «зарубили», причем устроили там издевательство в особо тяжком размере. Их «проверяли» примерно таким образом: написано в листе – подпись дала Иванова из дома 3, кв. 35 – «проверяющие» идут «проверять» кв. 38 (что и указывают), никакой Ивановой там не находят – вердикт «подпись недействительна». Самый прикольный пример из подборки Юнемана: в листе указано, что подпись дала гражданка Солопова, комисси идет на квартиру в поиске некого гражданина Гаспаряна, никакого Гаспаряна не находят – «подпись недействительна».

Ну, по классике. «Да, мы обнаглели – а что вы нам сделаете?»

В общем, «Юнеман не нужен». Расстроила только реакция юнемановской команды: получив этот глумливый вердикт из избиркома, Роман и его ребята не придумали ничего лучшего, как… броситься сейчас ради «опровержения» искать всю тысячу граждан, которые давали им подписи, чтобы уговорить пойти с ними к нотариусам и дать там нотариально заверенные подтверждения, что, дескать, «да, я давал подпись за Юнемана, и эта подпись – моя!»

Это сейчас, в августе, в разгар сезона отпусков, когда людей невозможно застать, а многие не хотят или боятся «связываться». Затея, заведомо обреченная на провал. А главное даже не это: это ведь всё из разряда «бунт на коленях». «Вы нас не хотите, пинаете сапогом, плюете нам на лысину – а мы вот такие упорные: хоть и на коленях, а приползем и нижайше попросим рассмотреть новые, исправленные по вашим высочайшим указаниям, бумажки».

Позор какой-то, прости господи. Очень напоминает белорусские «хождения» в белых тапочках по Минску – на которые лукашенковские манкурты отвечали ударами сапогами по яйцам. Они попрыгают на «повстанцах» – а те утром отряхнутся и идут вновь, только на этот раз уже не только в белых тапочках, но и с красными шариками.

Вот в начале века Маяковский все правильно понимал:

«Как можете вы называться поэтом

И чирикать, как перепел?

Сегодня нужно кастетом

Кроиться у мира в черепе!»

Но поколению снежинок, не говоря уж о раздавленных еще в колыбели совках, сие недоступно по условиям задачи.