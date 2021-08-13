Испания собралась вывезти персонал посольства из Афганистана

Начинается эвакуация испанцев, которые находятся в Афганистане, сообщил МИД Испании.

Ведомство сообщило, что его глава Хосе Мануэль Альбарес обеспокоен ситуацией в Афганистане. Он объявил о «начале репатриации сотрудников посольства, испанцев, остающихся в стране, и тех афганцев и их семей, которые работали бок о бок» с ними, передает РИА «Новости».

МИД заверил, что «Испания готова к любым непредвиденным обстоятельствам, включая эвакуацию посольства в случае необходимости, никого не оставят». Мадрид, комментируя наступление сил «Талибана» (движение запрещено в России) заявил, что «не признает правительство» Афганистана, «навязанное силой». Испания заявила, что координирует с членами ЕС и НАТО «ответ, который будет гарантировать защиту интересов» союзников «на благо афганскому народу».

В Афганистане остается небольшое число граждан Испании – помимо сотрудников посольства это лишь шесть испанских граждан, пятеро находятся в Кабуле, еще один за его пределами – сотрудник международной организации. Если в Афганистане есть граждане Испании, о которых МИД не знает, они тоже могут рассчитывать на эвакуацию, заявило ведомство. Испания разрабатывает план эвакуации афганских переводчиков, которые сотрудничали с испанцами.

Напомним, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции. Ряд западных стран объявили об эвакуации посольств.