 

Британские военные начали развертывание в Афганистане

13.08.2021, 22:46, Новости дня
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В Афганистане проводится развертывание британских сил, прибывших в страну для поддержки эвакуации граждан, сообщило минобороны Великобритании.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщал, что Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан.



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