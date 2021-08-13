Британские военные начали развертывание в Афганистане

В Афганистане проводится развертывание британских сил, прибывших в страну для поддержки эвакуации граждан, сообщило минобороны Великобритании.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщал, что Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан.