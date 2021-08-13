СБУ сообщила о подозрении топ-чиновнице Госгеокадастра

“На момент совершения преступления она занимала должность и. о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области. Сотрудники СБУ установили, что в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, чиновница подписала ряд приказов, которыми незаконно передала в частную собственность большие земельные участки”, – заявили в СБУ.

Размеры участков в сообщении не уточнили. Чиновниуе сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напомнили, что весной этого года провели обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра, в ходе которых наашли доказательства незаконной приватизации более 2500 земельных участков.

Контекст:

1 апреля в СБУ сообщили, что разоблачили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тыс. гектаров государственной земли.

Коррупционный механизм функционировал из-за “пробелов” в работе Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота “Докпроф”, которую используют во многих органах власти.

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