 

Джонсон заявил, что Лондон готов работать со всеми партнерами, чтобы Афганистан не стал “рассадником терроризма”

13.08.2021, 22:42, Новости дня
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По словам Джонсона, “надо быть реалистами в отношении имеющихся у Великобритании или у любой другой страны возможностей добиться военного, боевого решения в Афганистане”.

При этом, что Лондон, безусловно, может сделать – “сотрудничать со всеми нашими партнерами в регионе и мире”, заинтересованных в том, “чтобы Афганистан снова не стал рассадником терроризма”, отметил премьер Великобритании.

Джонсон добавил, что в ближайшие дни из исламской республики будет эвакуирована “большая часть” сотрудников посольства Великобритании, а также граждане Афганистана, которые помогали британским военным в стране.

Для их эвакуации в Кабул будут временно направлены 600 британских военнослужащих.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа. 

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

За последнюю неделю талибы захватили 18 из 34 столиц провинций. В частности – города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат. 

Телеканал  Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, сообщив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

В то же время, минобороны Великобритании не исключили возвращение военных из стран Запада в Афганистан в случае усиления в исламской республике позиций “Аль-Каиды”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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